Жителям Подмосковья объяснили, как заниматься зимними активностями безопасно

Родители должны внимательно следить за тем, насколько безопасны горки, на которых дети катаются на санках и «ватрушках». А при катании на лыжах нужно соблюдать дистанцию и пользоваться надежными трассами. Об этом директор спортивной школы «Раменское» Дмитрий Русаков сообщил РИАМО.

Специалист рассказал, что на горку с детьми следует пойти родителям, чтобы оценить безопасность склона для катания на санках и «ватрушках».

«Как правило, у нас стихийные места спуска, склон к озеру или реке. Тут нужно соблюдать меры предосторожности и понимать, что это необорудованный спортивный объект, там не ведется никаких работ по безопасности и тут вся ответственность на родителях», — предупредил Русаков.

При катании на лыжах директор спортивной школы посоветовал использовать надежную и проложенную лыжню, соблюдать дистанцию и быть внимательными. Также важно изучить прогноз погоды и одеться соответственно температуре.

Дмитрий Русаков также дал рекомендации по тому, что делать при падении, чтобы не получить травм. Он посоветовал заваливаться на бок, сгибая локти и колени, отбросив лыжные палки.

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