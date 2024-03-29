Подмосковье 29 марта 2024, 11:59 Жителям Подмосковья напомнили о запрете срывать краснокнижные цветы Пресс-служба администрации г. о. Химки

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Период цветения весенних растений начинается в Подмосковье. Минэкологии Московской области напоминает, что срывать цветы, находящиеся под угрозой исчезновения, строго запрещено.

«Весной все живое особенно уязвимо. Растения после длительного покоя набираются сил перед периодом цветения и размножения. Их сбор может нанести вред экосистеме, так как многие из них цветут всего раз в год в определенный промежуток времени», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Например, в Химках среди краснокнижных растений встречаются рябчик шахматный, касатик безлистный, рябчик русский и другие редкие цветы. Одни из самых редких весенних растений в Московской области — печеночница благородная, бурчак Гмелина, горицвет, ветреница дубравная и другие. Ботаники просят жителей и гостей региона бережно относиться к цветам и не собирать их, лишая возможности размножения.

Напомним, за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений предусмотрен штраф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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