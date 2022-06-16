Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки велосипедов в автобусах

Министерство транспорта Подмосковья напомнило жителям о том, по каким правилам нужно провозить в автобусах спортивный инвентарь. С наступлением летней погоды многие решают выбраться на природу или в парки, взяв с собой предметы для активного отдыха.

Транспорт и экипировку, которые в длину, ширину и высоту не превышают 120 сантиметров, можно провозить бесплатно. Сюда относятся самокаты, скейтборды, шлемы и другие небольшие принадлежности.

Велосипед уже более крупный инвентарь. Его можно провозить за отдельную плату. Однако важно помнить, что габариты предмета не должны превышать 180 сантиметров. Стоимость перевозки в этом случае будет зависеть от типа маршрута и дальности поездки. По городу это будет стоить 40 рублей, а в пригородах играет роль расстояние.

При этом за водителем автобуса остается право отказать в перевозке спортивного инвентаря, если он препятствует выходу и входу пассажиров.

Ранее стало известно, что музей необычных велосипедов «Самокат» провел выставку в Суздале. Мероприятие состоялось в честь Дня России.