Музей необычных велосипедов «Самокат» проведет выставку в Суздале. Мероприятие состоится в честь Дня России. Об этом сообщил «Царьград».

В прошлом году выставка уже радовала жителей города. В этом она будет работать на протяжении трех дней — 10, 11 и 12 июня.

На выставке можно будет не только посмотреть на велосипеды, но и покататься на них. Там будут представлены модели разных размеров и для разных возрастов. При этом самый маленький экспонат способен выдержать до 150 килограммов.

Выставка пройдет под девизом: «У нас можно все! Смотреть, фотографировать, кататься!».