Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки елей в автобусах
Жители Московской области могут сдать хвойные деревья на переработку до 15 февраля благодаря акции «Подари вторую жизнь своей елке!». Чтобы без труда довезти их в автобусах до точек приема, важно знать правила.
В Минтрансе Подмосковья отметили, что в вопросе перевозки хвойных деревьев есть строгие требования.
Если длина, ширина и высота елки в сумме не превышают 120 сантиметров, пассажиры могут провозить деревья бесплатно
Однако потребуется упаковать дерево так, чтобы не испачкать пассажиров и салон автобуса.
Если же ель более крупная, то есть длина, ширина и высота в сумме уже до 180 сантиметров, тогда нужно будет заплатить за перевозку.
Цены действуют в соответствии с тарифом от 1 января. При перевозке дерева по городу стоимость составит 40 рублей, а по пригороду — в зависимости от расстояния.
До 25 километров провоз багажа обойдется в те же 40 рублей, с 25 до 50 километров включительно — 80 рублей, а далее 50 километров — 120 рублей.
Ранее в Подмосковье опубликовали онлайн-карту с пунктами приема елей на переработку.