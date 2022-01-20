Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки елей в автобусах

Жители Московской области могут сдать хвойные деревья на переработку до 15 февраля благодаря акции «Подари вторую жизнь своей елке!». Чтобы без труда довезти их в автобусах до точек приема, важно знать правила.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что в вопросе перевозки хвойных деревьев есть строгие требования.

Если длина, ширина и высота елки в сумме не превышают 120 сантиметров, пассажиры могут провозить деревья бесплатно Минтранс Подмосковья.

Однако потребуется упаковать дерево так, чтобы не испачкать пассажиров и салон автобуса.

Если же ель более крупная, то есть длина, ширина и высота в сумме уже до 180 сантиметров, тогда нужно будет заплатить за перевозку.

Цены действуют в соответствии с тарифом от 1 января. При перевозке дерева по городу стоимость составит 40 рублей, а по пригороду — в зависимости от расстояния.

До 25 километров провоз багажа обойдется в те же 40 рублей, с 25 до 50 километров включительно — 80 рублей, а далее 50 километров — 120 рублей.

Ранее в Подмосковье опубликовали онлайн-карту с пунктами приема елей на переработку.