Подмосковье 27 марта 2023, 12:27 Жителям Подмосковья напомнили правила переоформления квартиры

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Министерство жилищной политики Московской области напомнило местным жителям о правилах переоформления квартиры. Существует несколько способов это сделать: купля-продажа, дарение, рента и наследование.

Для переоформления квартиры необходимо заключить договор купли-продажи, дарения или ренты. После этого следует оплатить госпошлину и подать заявления на регистрацию в Росреестр, после чего направить туда документы. После этого нужно получить выписку из ЕГРН и завершить расчеты.

Чтобы отказаться от квартиры, необходимо подать заявление о признании объекта бесхозяйным имуществом. Муниципальный или государственный орган рассмотрит его, и в случае положительного решения его признают бесхозяйным. Через год орган может оформить право собственности на данный объект в Росреестре.

Пока объект находится на учете в качестве бесхозяйного, собственнику все равно придется платить налоги, ЖКХ и ухаживать за имуществом, а также нести ответственность за объект.

Если владелец передумал и захотел вернуть объект в свою собственность до перехода прав, он должен обратиться в Росреестр с заявлением о принятии недвижимости вновь во владение, пользование и распоряжение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что сотни жителей аварийных домов Рузы получат ключи от комфортных квартир в этом году. Под расселение попало 11 ветхих построек.

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