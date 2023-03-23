Подмосковье 23 марта 2023, 04:29 Жителям Подмосковья напомнили передать показания счетчиков до 26 марта

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МосОблЕИРЦ напомнил жителям Московской области, что 26 марта завершится прием показаний счетчиков электроэнергии. Их своевременная передача убережет абонентов от переплаты.

При отсутствии показаний плата рассчитывается сначала по среднемесячному потреблению, а затем — по нормативам. В этом случае сумма начислений может увеличиться.

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По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, благодаря цифровизации сервисов МосОблЕИРЦ жители Подмосковья могут передать показания, не выходя из дома.

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Абоненты могут сделать это с помощью голосового помощника по номеру: 8 499 444-01-00. На вопрос автоматической системы «Скажите, что вас интересует?» следует ответить «Показания». Затем по одной цифре нужно продиктовать номер лицевого счета и передать сведения.

С помощью чат-бота Федота в правом нижнем углу главной страницы сайта МосОблЕИРЦ также можно сообщить необходимую информацию. Для этого достаточно ввести запрос в диалоговом окне — «Передать показания». Федот подскажет порядок действий.

Также передать показания можно в мобильном приложении организации или через личный кабинет клиента на сайте МосОблЕИРЦ. Все сервисы работают с 06:00 до 23:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году капитальный ремонт систем теплоснабжения проведут в семи городских округах Московской области. Работы коснутся Королева, Домодедова, Красногорска, Долгопрудного, Наро-Фоминска, Егорьевска и Мытищ.

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