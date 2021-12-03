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    03 декабря 2021, 02:34

    Жителям Подмосковья напомнили об опасности тонкого льда

    Водоемы Подмосковья покрылись первым льдом

    Александра Ломейко

    В первой половине декабря на водоемах Подмосковья образуется лед. Тонкий ледяной покров уже начал формироваться, в том числе на прудах. Выходить на такие водохранилища опасно.

    Жителям Подмосковья напомнили об опасности тонкого льда

    В Главном управлении гражданской защиты Московской области напомнили, что надежной считается толщина льда от семи сантиметров.

    Жителей региона предупредили об опасности «молодого» льда и настоятельно рекомендовали не выходить на такие прогулки.

    Период ледостава на водоемах считается самым опасным. В этом время к воде лучше не приближаться, особенно детям и рыбакам.

    Пребывание на тонком льду в лучшем случае чревато падением в холодную воду. В худшем все закончится летальным исходом. Вес человека лед выдержит, только если на улице держится устойчивая минусовая температура.