Жителям Подмосковья напомнили об опасности тонкого льда

В первой половине декабря на водоемах Подмосковья образуется лед. Тонкий ледяной покров уже начал формироваться, в том числе на прудах. Выходить на такие водохранилища опасно.

В Главном управлении гражданской защиты Московской области напомнили, что надежной считается толщина льда от семи сантиметров.

Жителей региона предупредили об опасности «молодого» льда и настоятельно рекомендовали не выходить на такие прогулки.

Период ледостава на водоемах считается самым опасным. В этом время к воде лучше не приближаться, особенно детям и рыбакам.

Пребывание на тонком льду в лучшем случае чревато падением в холодную воду. В худшем все закончится летальным исходом. Вес человека лед выдержит, только если на улице держится устойчивая минусовая температура.