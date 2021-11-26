Жителей Подмосковья предупредили о начале самого опасного периода на водоемах

Ледостав уже начался на водоемах в Подмосковье. Этот период считается самым опасным, предупредил начальник противопожарно-спасательной службы региона Геннадий Пестов.

«В период ледостава к водоемам вообще лучше не приближаться, так как первый лед является самым опасным. Особенно это касается детей, которые так и норовят проверить его на прочность и рыбаков, соскучившихся по подледному лову», — отметил Пестов.

Он добавил, что пребывание на тонком льду в лучшем случае обернется падением в холодную воду. Но долгое пребывание в холодном водоеме может обернуться летальным исходом. Лед может выдержать вес человека, только когда на улице наблюдается устойчивая минусовая температура.

«Безопасной считается толщина льда не менее семи сантиметров. При этом необходимо помнить, что поверхность водоема промерзает не везде одинаково», — подчеркнул начальник службы.

Пестов пояснил, что самый тонкий лед образуется у берега, вокруг вмерзших предметов, в местах слияния рек и слива теплых вод. Выходить на лед в этих местах нельзя не только в начале зимы, но и во время морозов.