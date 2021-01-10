Жителям Подмосковья напомнили о зимних развлечениях в регионе

В Истре сейчас можно посетить музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», в Солнечногорске, Щелкове и других городах — погулять среди красивых световых инсталляций и покататься на коньках. В Одинцове есть отличная лыжная трасса, а в Рузе — оленья ферма. Там же можно покататься на собачьих упряжках.

В Сергиевом Посаде работает этнопарк «Кочевник» с верблюдами. Любителям горных лыж стоит съездить в старинный Дмитров — там есть все возможности заняться любимым видом спорта и прокатиться с горы на лыжах или сноуборде.

На новогодних каникулах во многих городах Московской области прошли праздничные мероприятия. На этой неделе в Подольске состоялся гастрономический «НеобыЧайный фестиваль», посвященный чаю и традиционным угощениям и промыслам на Руси. Мероприятие настолько понравилось гостям, что власти города решили сделать его традиционным.