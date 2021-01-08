Шоу «НеобыЧайный фестиваль» в Подольске сделают традиционным

«Люди с удовольствием приходили на все мероприятия, которые мы устраивали во время новогодних каникул. Они устали сидеть дома во время пандемии. Очень активно танцуют и играют и взрослые, и дети. Гастрономическое шоу „НеобыЧайный фестиваль“ оказалось чрезвычайно успешным и понравилось жителям, и мы планируем сделать его традиционным. Приглашать будем местных производителей», — рассказал РИАМО председатель комитета по культуре администрации городского округа Борис Денисов.

Собеседник отметил, что это мероприятие посвящено чаю и традиционным угощениям и промыслам на Руси.

Помимо вкусного чая из 300-литрового самовара, гостям приготовили ярмарку товаров ручной работы и изделий народных промыслов, показали концертную программу от Подольской филармонии, ДК имени Лепсе, фольклорных коллективов округа. Детям на фестивале тоже не было скучно: они приняли участие в интерактивном представлении.