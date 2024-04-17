Подмосковье 17 апреля 2024, 16:31 Жителям Подмосковья напомнили о запрете на поджог сухой травы ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

За неделю сотрудники «Мособлпожспас» потушили пять возгораний сухой травы в Волоколамске и Шаховской. Спасатели напомнили, что неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям.

По словам начальника территориального управления № 3 Андрея Образцова, с наступлением пожароопасного сезона ведомство находится в состоянии повышенной готовности. Многие возгорания случаются из-за человеческого фактора — жители пренебрегают рекомендациями и разводят огонь в неположенных местах.

Реклама

«Работники противопожарно-спасательной службы в очередной раз напоминают жителям, что даже небольшой костер может стать основанием серьезной беды. Специалисты уточнили, что травяные палы нередко перерастают в торфяные или лесные пожары, остановить которые достаточно сложно, так как для этого требуются большие силы и средства», — пояснил Андрей Образцов.

Он добавил, что из-за поджога травы пострадать могут не только люди, но и растения, птицы и животные. За нарушение правил безопасности предусмотрен штраф.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».