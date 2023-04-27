Подмосковье 27 апреля 2023, 11:01 Жителям Подмосковья напомнили о возможности записать ребенка в школу и отправить в лагерь онлайн Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Читать 360tv в

С помощью «Госуслуг» жители Подмосковья могут записать детей в школу, кружки и даже отправить в лагерь. В Мингосуправления региона напомнили обо всех возможностях портала.

«Жителям Подмосковья доступно уже более 280 электронных услуг. На региональном портале можно получить в том числе услуги в сфере образования и отдыха детей», — заявила министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Реклама

Для того, чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы. Так, на портале открыта запись в школу. Отмечается, что в 2023 году услугой воспользовались уже более 55 тысяч раз. Также можно записать ребенка в кружки и секции.

Кроме того, с помощью «Госуслуг» будущие выпускники могут подать заявление на сдачу ОГЭ и ЕГЭ. В 2023 году в электронном виде оформлено почти 102 тысячи заявлений.

Также дети могут получить бесплатные путевки в лагерь. Услугой «Организация отдыха детей в каникулярное время» могут воспользоваться ребята из многодетных или малообеспеченных семей, сироты, дети-инвалиды, дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации в возрасте от семи до 15 лет включительно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что флагманские школы Подмосковья стали уникальными для новых талантов и побед. Он отметил, что в регионе три кластера для подготовки детей: гуманитарный на базе гимназии имени Примакова и два естественно-научного направления. Один располагается в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном, а второй скоро откроют в Истре.