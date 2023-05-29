Подмосковье 29 мая 2023, 17:43 Жителям Подмосковья напомнили о возможности провести комплексные кадастровые работы Фото Минимущества

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Жителям Московской области напомнили о возможности провести комплексные кадастровые работы. Такая возможность появилась в граждан в прошлом году, сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

«Между обычными кадастровыми работами и комплексными есть существенная разница. ККР проводятся сразу в отношении всех участков, расположенных на одной территории», — сообщила министр Наталья Адигамова.

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По ее словам, специалисты разрабатывают единую карту-план территории, в которой отображаются сведения о всех участках, зданиях и сооружениях. Комплексные кадастровые работы стоят намного дешевле. Например, при обычных кадастровых работ цена за один объект составляет 10 тысяч, а при комплексных — около 1,2 тысячи. У собственников есть возможность определить границы дома.

При подобной услуге следует заключить договор подряда с кадастровым инженером. Он проведет замеры и разработает карту-план территории. Данные направят в согласительную комиссию, она их рассматривает и перенаправляет в органы местного самоуправления на утверждение. Далее в течение трех рабочих дней карту-план отправят в Росреестр, который внесет сведения в ЕГРН.

Комплексные кадастровые работы можно заказать в любом филиале Московского областного БТИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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