Подмосковье 03 февраля 2023, 17:55 Жителям Подмосковья напомнили о способах распознать выдающих себя за приставов мошенников

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Главное управление Федеральной службы судебных приставов Подмосковья напомнило жителям о том, как распознать мошенников, которые выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники могут использовать поддельные удостоверения.

Мошенники могут прислать на электронную почту письмо о наличии задолженности, которую нужно срочно оплатить. В таких сообщениях часто угрожают арестом счетов и имущества. Злоумышленники направляют ссылку, по которой предлагают ввести данные карты или получить информацию о долге. По электронному адресу может быть вирус, который дает доступ к персональным данным и реквизитам счетов.

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Судебные приставы советуют не переходить по ссылкам и не загружать неизвестные файлы на свой компьютер. Важно быть внимательными и подробно изучить письмо — мошенники часто используют слова с побуждением: «открой», «прочитай», «ознакомься» и другие.

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Уведомления от ФССП направляются гражданам через «Госуслуги». Там же можно оплатить задолженность.

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