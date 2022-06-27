Жителям Подмосковья напомнили о последствиях обезвоживания

В разгар лета организм может страдать от обезвоживания. Заведующая нейрохирургическим отделением Московской областной больницы напомнила о том, как важно пить воду для здоровья и хорошего самочувствия.

Вода очищает организм, помогает телу регулировать температуру и пищеварение, доставляет питательные элементы и делает гибкими суставы. Заведующая нейрохирургическим отделением Московской областной больницы Нина Вознесенская напомнила, как важно не доводить организм до обезвоживания.

«Необходимо помнить, что потеря воды в организме со временем приводит к изменениям в межпозвоночных дисках. Они становятся более ломкими и теряют свою исходную эластичность и толщину. В том числе, вода — это лекарство от сгущения крови и от обезвоживания. А густая кровь — причина атеросклероза, давления, инфаркта и инсульта. Обезвоживание является причиной около 130 заболеваний», — объяснила врач.

Симптомы обезвоживания — жажда, сухость во рту, головная боль, сухая кожа и усталость. Чтобы оставаться здоровым и сильным, необходимо ежедневно употреблять определенное количество воды. Его можно рассчитать по формуле — 30 миллилитров воды на 1 килограмм веса человека. Врач рекомендует не заменять воду другими напитками.