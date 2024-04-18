Подмосковье 18 апреля 2024, 12:16 Жителям Подмосковья напомнили о поддержке безработных и малоимущих при открытии бизнеса Жителям Подмосковья напомнили о поддержке при открытии бизнеса Телеканал «360»

Читать 360tv в

Безработные, а также жители с низкими доходами могут получить финансовую поддержку на открытие своего дела в Подмосковье. Такую помощь оказывают безработным и тем, у кого низкие доходы. Выплату суммой до 250 тысяч рублей можно направить на рекламу и закупку оборудования. Об этом в интервью «360» рассказали владелица ателье Яна Емец и кондитер Марина Цимболяк.

При сложностях в поиске работы многие жители выбирают стать самозанятыми и открыть свое дело. В этом активную поддержку оказывает региональное Минсоцразвития. По словам начальника управления занятости Олега Старцева, статус заявителя влияет на сумму выплат.

Реклама

Поддержка в размере 153 тысяч рублей помогла кондитеру из Сергиева Посада Марине Цимболяк открыть собственное производство зефира. Ранее она три месяца стояла на бирже труда и не могла найти работу после декрета. На полученные деньги удалось закупить все необходимое оборудование и мебель.

«Мне со школы нравилось готовить выпечку. Когда я была в декрете со вторым ребенком, увидела ролики о приготовлении зефира. Я прониклась, мне понравилось. Он вкуснее, чем магазинный», — рассказала она.

Яна Емец из Серпухова переехала в Подмосковье в 2015 году из ДНР. Там у женщины было свое ателье, и благодаря региональной поддержке ей удалось обосноваться на новом месте. Деньги пошли на закупку оборудования и рекламу. Благодаря продуманному бизнес-плану прибыль не заставила себя ждать. Сейчас ателье Яны пользуется большой популярностью — женщина изготавливает одежду, занимается ремонтом вещей и проводит мастер-классы для детей.

Получить поддержку можно, обратившись в Минсоцразвития региона. Для этого нужно предоставить бизнес-план, а также доказать статус безработного или малоимущего.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».