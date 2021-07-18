Жителям Подмосковья напомнили о необходимости заключать договор обслуживания газового оборудования

Минэнерго напомнило жителям Подмосковья о том, что всем владельцам газового оборудования необходимо заключить договор о техническом обслуживании. Такое сообщение распространили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что людям нужно следить за состоянием газовых приборов. Это плиты, водонагреватели, горелки. Для этого каждый владелец квартиры или дома должен заключить договор. Оборудование регулярно проверяют специалисты. Недавно запустили новое приложение «Проверки Подмосковья», куда заносятся все данные.

«На сегодняшний день сотрудники Мособлгаз и других газовых предприятий, включенных в реестр Министерства, обеспечены учетными записями и фиксируют итоги проверок оборудования в приложении», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

К этому моменту проверили уже 190 тысяч собственников жилья. Специалисты контролируют и то, заключил ли человек договор на техобслуживание. Если он не подписал документ — или если решил не впускать домой проверяющих — ему могут временно перекрыть газ. Грозит также штраф от тысячи до пять тысяч рублей.

Договоры нужно заключать с организациями, внесенными в специальный реестр. Проверка оборудования проводится не реже раза в год.

Трагедии из-за взрывов газа в домах происходят регулярно. Последний такой случай был в Геленджике около недели назад. Там рухнула стена в гостинице «Алания». Погиб один человек, пострадали пятеро.