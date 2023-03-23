Подмосковье 23 марта 2023, 16:13 Жителям Подмосковья напомнили о необходимости утверждения границ земельных участков https://kaluga-geo.ru/vynos-granic-v-naturu.php

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Свыше миллиона земельных участков, зарегистрированных в Подмосковье, не имеют четких границ. О процедуре их описания рассказали в Минимуществе региона.

Как рассказали в министерстве, определение границ позволяет собственникам избавиться от многих юридических проблем. Это делает их защищенными от возможного нарушения прав.

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Неутвержденные границы участка могут вызвать споры с соседями. Также возрастает риск мошенничества при продаже, уменьшаются возможности распоряжаться имуществом, а также собственники не могут разделить землю на несколько самостоятельных частей.

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Узнать, установлены ли границы участка, можно на публичной кадастровой карте. Точные координаты земли можно получить, заказав выписку в ЕГРН.

Установить границы участка можно, проведя межевание территории. Кадастровый инженер проведет замеры и расчеты и определит параметры земли. После этого необходимо подать документы в Росреестр через МФЦ.

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