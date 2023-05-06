Подмосковье 06 мая 2023, 14:10 Жителям Подмосковья напомнили о действии особого противопожарного режима Главное управление МЧС России по Московской области

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В преддверии майских праздников жителям Московской области напомнили о действии в регионе особого противопожарного режима. Его ввели постановлением губернатора Андрея Воробьева с 28 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью.

В этот период в области действуют дополнительные требования пожарной безопасности. Например, разводить костер нужно в яме, рве или другом углублении. Их размеры не должны превышать 0,3 метра глубиной и не более одного метра в диаметре. Огонь нужно разводить в мангале или другой емкости из негорючих материалов.

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Также костер должен быть не ближе чем 50 метров от жилых домов и 100 метров — от хвойного леса и 30 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп деревьев. Территория вокруг костра должна быть чистой от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков. Рядом нужно поставить воду и другой инвентарь для тушения случайного пожара.

«При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами „б“ и „в“ пункта 2 порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется», — добавили в управлении.

За нарушение правил во время особого режима предусмотрели штрафы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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