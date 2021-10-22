Более 100 тысяч компаний в Подмосковье получат субсидию из-за вынужденной приостановки работы в ковид-выходные

Для компаний, которые вынуждены будут в связи с локдауном приостановить свою работу в Подмосковье, предусмотрены меры поддержки. В частности, речь идет о субсидиях. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она рассказала, что федеральные власти и правительство региона окажут помощь предпринимателям, работающих в сферах, которые с 28 октября по 7 ноября либо полностью приостановят работу, либо уйдут в онлайн.

«Прежде всего мы знаем, слышали вместе с вами поручение нашего президента о том, чтобы была возобновлена мера поддержки в виде субсидии, которая уже была в предыдущие периоды реализована у нас. Это субсидия в размере одного МРОТ на одного сотрудника», — сказала Зиновьева.

По ее словам, ее будет удобно реализовать, как и раньше, через ФНС.

«Мы посчитали, у нас в Подмосковье порядка 110 тысяч компаний смогут эту субсидию получить», — добавила министр.

В прошлом году подобную субсидию получили около 115 тысяч компаний.

В Московской области период с 28 октября по 7 ноября объявлен нерабочим. Детские сады, школы, торговые центры, фитнес-залы, салоны красоты не будут работать. Исключение касается продуктовых магазинов, аптек. Рестораны и кафе будут работать на вынос или доставку. Медицинские организации будут принимать только тех пациентов, которым нужно безотлагательная помощь. Такие меры будут действовать и в Москве.

Власти приняли такое решение из-за ухудшившейся эпидобстановки. Каждый день в московском регионе фиксируют рост числа заболевших. За последние сутки в России был достигнут абсолютный антирекорд по числу заболевших и умерших от ковида.