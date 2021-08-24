Жителям Подмосковья предложили оценить работу газовщиков

На портале ТыРешаешьЖКХ.рф продолжается опрос «Как хорошо Вы знаете организацию, обслуживающую ваше внутриквартирное газовое оборудование». Нужно пройти быструю регистрацию и ответить на четыре несложных вопроса.

Об этом сообщила Государственная жилищная инспекция Московской области. Там подчеркнули, что необходимо выявить недобросовестные организации, которые небрежно относятся к своим обязанностям.

«Информация о плохой работе газовщиков сегодня поможет избежать несчастных случаев в будущем. И, может быть, ваш ответ спасет чью-то жизнь», — подчеркнули в инспекции.

В Одинцово открылся офис «Социальной газификации». Жители поселка Часцы смогут заключить комплексный договор для подключения дома к газу, а также получить 12 других социальных услуг.