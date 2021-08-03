Офис «Социальной газификации» открыли Одинцовском округе

Одинцовский городской округ стал четвертым муниципалитетом Московской области, где появился офис «Социальной газификации». Торжественная церемония открытия прошла в поселке Часцы. В офисе жители могут заключить комплексный договор для подключения дома к газу, а также получить 12 других социальных услуг.

В первый же день после открытия генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов подписал первый договор о газификации жилого дома с жителем деревни Татарки.

Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков на торжественном открытии офиса заявил, что подмосковные газовщики с достоинством приняли вызов по подключению сотен тысяч потребителей.

«Одинцовский округ, хоть и имеет высокую степень газификации, но здесь предстоит провести большую работу по догазификации. Уверен, „Мособлгаз“ прекрасно справится с этой задачей», — заявил депутат.

Источник фото: телеканал «360»

Заслуженный артист России Денис Майданов отметил, что если раньше между выпуском указа президента России и реализацией требований на местах было много времени, то сегодня сроки существенно сократились.

«Я благодарю нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за воплощение проекта социальной газификации», — подчеркнул певец.

Офисы социальной газификации уже работают в Раменском и Дмитровском городских округах, а также в городском округе Домодедово. Их посетили более тысячи человек, из которых более половины заключили комплексные договоры.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин на заседании правительства региона рассказал, что работы по 207 населенным пунктам находятся в стадии проектирования, в 95 уже идут работы, полностью подключенок газоснабжению 376 населенных пунктов.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что в ближайшее время офисы социальной газификации откроются в Рузском и Сергиево-Посадском городских округах. В уже работающих заведениях половина посетителей интересуется вопросами подключения домов к газу, а другая половина обращается по поводу регистрации домов и перерасчета за коммунальные услуги.