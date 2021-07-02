Жителям Подмосковья предложили выбрать места для измерителей качества воздуха

Здоровье жителей Подмосковья и экологическая ситуация в регионе зависят от качества воздуха. Следить за ним может практически каждый — через посты наблюдения. Где их установить, решать людям.

В Московской области работают 95 таких постов, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования. Если происходят какие-либо неблагоприятные изменения, реагировать на них получается вовремя.

Скоро в Подмосковье появятся еще 90 точек для наблюдения за качеством воздуха. Живущим в области предложили выбрать, где установить посты. Для этого нужного всего лишь проголосовать на портале «Добродел».

Тем, кому небезразлична экологическая ситуация в столичном регионе, необходимо авторизоваться через портал госуслуг, перейти на карту и выбрать свой муниципалитет. После этого пора определить название места установки поста и проголосовать. При желании можно оставить комментарий.

Жители Подмосковья принимают активное участие в жизни региона. К опросу о демонтаже мусоропроводов подключились более 14,2 тысячи человек.