Жителям Подмосковья напомнили об отчетах по криптовалютам с 1 июля
Жителям Подмосковья напомнили, что сведения о своих цифровых финансовых активах, включая криптовалюты, потребуется предоставлять в налоговую инспекцию с 1 июля.
Как сообщил руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, вся информация о наличии таких активов должна отражаться в отчетах о доходах, расходах и имуществе.
С 1 июля сведения о наличии в собственности цифровых финансовых активов или цифровой валюты будут подавать в составе сведений про доходы, расходы и имущество по новой форме справки
В России все криптовалюты не являются платежным средством, поэтому по закону запрещено принимать их в виде платежей за товары, работы и услуги.
А цифровые финансовые активы — это денежные требования, осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества. Они могут быть предметом сделок.