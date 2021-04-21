Жителям Подмосковья напомнили об отчетах по криптовалютам с 1 июля

Жителям Подмосковья напомнили, что сведения о своих цифровых финансовых активах, включая криптовалюты, потребуется предоставлять в налоговую инспекцию с 1 июля.

Как сообщил руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, вся информация о наличии таких активов должна отражаться в отчетах о доходах, расходах и имуществе.

С 1 июля сведения о наличии в собственности цифровых финансовых активов или цифровой валюты будут подавать в составе сведений про доходы, расходы и имущество по новой форме справки Роман Каратаев.

В России все криптовалюты не являются платежным средством, поэтому по закону запрещено принимать их в виде платежей за товары, работы и услуги.

А цифровые финансовые активы — это денежные требования, осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества. Они могут быть предметом сделок.