Жителям Москвы и Подмосковья назвали срок выплаты январских пенсий

Пенсионеры из Москвы и Подмосковья, которые получают пенсии в банках с первое по девятое число месяца, получат январскую пенсию заранее — 29 и 30 декабря. Информация об этом появилась на сайте Пенсионного фонда России.

«Пенсионерам Москвы и Московской области, получающим выплаты через кредитные организации с первое по девятое число каждого месяца, денежные средства за январь 2022 года будут перечислены досрочно 29 и 30 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Тем же, кто получает пенсию в отделениях «Почты России», она начнет приходить с 3 января 2022 года.

Ранее в ПФР объяснили, что пенсионеры из Подмосковья и других регионов страны, которые живут в сельской местности, могут получить надбавку к стандартной выплате в 25%. Доплата будет фиксированной и пройдет автоматически. Для того чтобы рассчитывать на прибавку, пенсионер не должен трудиться к моменту начисления, но должен иметь стаж работы не меньше 30 лет именно в сельскохозяйственной сфере. К ней относится работа в совхозах, колхозах, областях растениеводства и животноводства.