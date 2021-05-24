Жителям Подмосковья напомнили о ядовитости ландышей

В лесах Подмосковья уже зацвели ландыши, и жителям напомнили о том, что все части этого растения ядовиты. Кроме того, их нельзя продавать — торговля обернется штрафами и административной ответственностью.

Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Подмосковья. Ландыши цветут 20-25 дней, и в этот период жителям особенно важно помнить о том, что наибольшая концентрация токсинов содержится в ягодах этих растений.

Как сообщила председатель комитета Елена Казимир, ландыш вырастает на опушках и полянах. Он встречается в лиственных, сосновых, смешанных лесах.

«Растение особенно любит тенистые места, богатые и хорошо увлажненные почвы. Но это хрупкий цветок, и он не переносит уплотнения почвы или вытаптывания, которое испытывает из-за частых и многолюдных визитов отдыхающих», — объяснила Казимир.

Она призвала жителей быть быть аккуратными и не топтать эти красивые растения. В 1980-х ландыш почти что исчез из лесов Московской области.

Как сказал министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, растение требует очень бережного отношения.

Ландыш включен в Красную книгу Московской области, требует очень бережного отношения с целью сохранения его в дикой природе Андрей Разин.

По его словам, жителей, торгующих ландышами, ждут штраф и административная ответственность.

Важно помнить, что ландыши содержат сердечный гликозид, повышенная доза которого приводит к летальному исходу на фоне сердечных сбоев. Опасен яд и для домашних животных.