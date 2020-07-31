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    31 июля 2020, 13:08

    Пятерку самых опасных растений Подмосковья назвали в областном Минздраве

    Анастасия Аброськина , Оксана Кононенко

    В подмосковном Минздраве назвали топ-5 опаснейших растений региона. Это борщевик, волчье лыко, ландыш, белена и болиголов пятнистый. Они способны нанести наибольший вред детям и взрослым.
    Пятерку самых опасных растений Подмосковья назвали в областном Минздраве | Изображение 1
    Источник фото: РИА «Новости»

    Об этом рассказала главный внештатный педиатр региона Нисо Одинаева. Она назвала симптомы, указывающие на отравление организма.

    Зачастую дети пробуют жизнь на вкус в прямом смысле слова. Однако отравиться некоторыми растениями не составляет труда. Бледность, тошнота, рвота, боли в животе, головные боли, головокружение, слабость, вялость — все это симптомы, говорящие об отравлении

    Нисо Одинаева.

    Она добавила: в тяжелых случаях интоксикация сопровождается потерей ориентации, спутанным сознанием, аритмией.

    «Если наблюдаете подобный изменения в самочувствии ребенка, необходимо промыть желудок и незамедлительно обратиться к врачу», — подчеркнула Нисо Одинаева.

    По ее словам, обычные ландыши способны остановить сердце. У них ядовитые листья, стебли и цветы. Но преимущественно — ягоды с веществами, воздействующими на сердечно-сосудистую систему.

    Пятерку самых опасных растений Подмосковья назвали в областном Минздраве | Изображение 2
    Источник фото: Pexels

    Отравление ландышем вызывает резкое замедление сердечного ритма и остановке сердца. Детям приходится тяжелее остальных. Они ощущают ухудшение самочувствия быстрее и переносят это состояние тяжелее. Необходима своевременная помощь медиков.

    И ранее в областном Минздраве рассказали о вреде и пользе ягод. По словам Одинаевой, у детей самые сильные реакции вызывают клубника и садовая земляника. Черника, смородина, крыжовник и малина усваиваются легче.

    Новости SMI.FM