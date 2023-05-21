Подмосковье 21 мая 2023, 23:31 Жителям Лосино-Петровского предложили проголосовать за благоустройство Митянинского карьера

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Митянинский карьер является одним из любимых мест отдыха жителей и гостей рабочего посёлка. Только за прошлый купальный сезон, зону отдыха у воды посетило более тысячи человек. Но инфраструктура на территории водеёма полностью отсутствует. Поэтому местные жители начали голосовать за благоустройство объекта и активно призывать к этому других.

«Людям полюбилось это место. Именно поэтому это место стало объектом планируемого благоустройства. После победы в народном голосовании здесь появятся кабинки для переодевания, благоустроенный пляж, контейнерная площадка и зона для тихого отдыха», — сообщила депутат Совета депутатов округа Елена Нестерова.

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Однако жители Лосино-Петровского опасаются, что после благоустройства территорию могут передать в пользование собственнику, который в непосредственной близости работает над созданием глэмпинга.

Однако эти опасения несостоятельны. Онлайн-голосование по выбору мест для благоустройства в 2024 году проходит в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

В Лосино-Петровском помимо карьера можно проголосовать за благоустройство сквера за домом культуры «Октябрь» и зоны отдыха в микрорайоне Лукино-Вприно напротив памятника «Детям военных лет». Поддержать один из проектов можно до 31 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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