Малоимущим одиноким жителям Подмосковья компенсируют подписку на газеты

Малоимущие одинокие жители смогут компенсировать подписку на газеты в Подмосковье. Этот закон приняли на 137-м заседании Мособлдумы.

Меру по обеспечению газетами одиноких малоимущих жителей заменили компенсацией. Ее размер составит не более 1,5 тысячи рублей за полгода.

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, таких жителей в Подмосковье не менее 400.

Если доход одиноко проживающих граждан в Подмосковье ниже прожиточного минимума, они имеют право на такую льготу Андрей Голубев.

Он подчеркнул, что для получения льготы надо состоять на учете в учреждении социальной защиты населения.

Кроме того, на 137-м заседании Мособлдумы депутаты одобрили идею присвоить Ступину звание города трудовой доблести.