Подмосковье 08 мая 2023, 00:30 Жителям Клина напомнили об уникальности центра для особенных детей

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Жителям Клина напомнил о работе инклюзивной комнате «МалышариУм» на улице Чайковского. Центра создала предпринимательница Елена Орлова.

«Идею создания комнаты подсказала сама жизнь, желание помочь своим детям», — заявила Орлова.

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В прошлом году проект «МалышариУм» принял участие в форуме и конкурсе «Стартап года 2022», который прошел в Московской области. Организаторами мероприятия выступили министерство инвестиций, промышленности и науки региона и подмосковный центр «Мой бизнес». Одним из призеров стал проект Елены Орловой.

Проект собирает вокруг себя добрых друзей. Один из таких Михаил Кокляев — восьмикратный чемпион России. В поддержку «МалышариУма» он провел турнир «Сила дворов» в Клину.

Посетителям комнаты в ней нравится. Родители отмечают, что занятия не очень дорогие.

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