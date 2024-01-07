Подмосковье 07 января 2024, 21:54 Жителям Климовска пересчитают квартплату за отопление в январе Хромушин: жителям Климовска сделают перерасчет в платежках по теплу

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Жителям микрорайона Климовск в Подольске, пострадавшим из-за отключения тепла, сделают перерасчет за отопление и компенсируют затраты на использование электрообогревателей. Об этом на встрече с управляющими домами рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он отметил, что поставщики услуг должны будут сделать перерасчет для граждан, квартиры которых остались без отопления. По его словам, в февральских платежках за январь за отопление выставят ноль, а все убытки — взыщут с владельцев котельной. Сам платеж пройдет по декабрьскому платежу без учета январского потребления.

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«Мы прекрасно понимаем, что у людей в разы увеличилось потребление электроэнергии, потому что многие отапливались электроприборами, элекрообогревателями. <…> Сверхнормативное электропотребление мы на жителей не переложим, потому что они не виноваты в той ситуации, которая произошла», — подчеркнул Хромушин.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области рассказали, что режим ЧС локального характера в микрорайоне Климовск в Подольске позволил задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации аварии. Специалисты запустили резервный котел и опрессовали второй. Подразделение № 5 Подольской областной клинической больницы подключили к блочно-модульной котельной.