Подмосковье 27 марта 2024, 22:24 Жителям Химок напомнили о преимуществах электронных счетов за ЖКХ Freepik

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Жителям Химок рассказали о преимуществе электронных счетов. Клиенты МосОблЕИРЦ могут подписаться на услугу, что позволяет получать платежные документы исключительно в цифровом формате, без бумажных копий.

Электронный платежный документ представляет собой точную копию бумажной версии, однако он обладает рядом преимуществ. Он дает возможность оплачивать коммунальные услуги онлайн, он никогда не потеряется и не утратит свою актуальность, а также его можно скачать в качестве квитанции за любой период времени.

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Кроме того, он помогает сохранить природные ресурсы, а также поступает несколько дней раньше, чем бумажная квитанция по почте. Оплатить электронный счет можно через электронную почту или в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Для оформления подписки необходимо зайти в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении и выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» в разделе «Платежи».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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