Подмосковье 19 января 2024, 15:50 Андрей Воробьев: Подмосковье привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за 3 года Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Московская область в ближайшие три года привлечет серьезные инвестиции на обновление, ремонт и развитие инфраструктуры ЖКХ. Об этом стало известно на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководством правоохранительного блока региона.

Этой зимой сигналы о сбоях в подаче отопления поступали из разных городских округов Подмосковья. В большинстве случаев аварии происходили на частных котельных. Каждый случай оперативно взяли на региональный контроль.

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«Начало года выдалось весьма насыщенным, мы столкнулись с рядом вызовов — это и многочисленные снегопады, и вопросы теплоснабжения. Все это заставило нас уделить особое внимание системе ЖКХ», — указал Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил Главное управление внутренних дел и подчеркнул, что правительство региона плотно взаимодействует с прокуратурой для решения вопросов, связанных с обеспечением тепла.

Это касается частных котельных. За ними необходимо установить строгий контроль, который позволит выявить нерадивых собственников и оперативно реагировать на нарушения. Особенно важно, чтобы эта работа проходила в правовом поле, эффективно и результативно.

Во время совещания отмечено, что пристальное внимание следует уделить каждому объекту, где существуют риски прохождения отопительного сезона с нарушением нормативных показателей. В этом вопросе требуется поддержка правоохранительных органов.

В заключение Андрей Воробьев обратил отельное внимание на планы Подмосковья в ближайшие три года привлечь серьезные инвестиции для обновления, ремонта и развития инфраструктуры ЖКХ.

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