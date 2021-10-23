Жителям Электростали рассказали о пользе добрососедства

В последние годы соседи многоквартирных домов не только мало вникают в жизнь друг друга, но и не знают в лицо жителей собственного подъезда. Однако доброжелательное сосуществование в многоквартирных домах может принести определенную пользу. И жителям Электростали об этом напомнили.

Исправить ситуацию решили в администрации города. Там собрали семинар по добрососедству и пригласили на него представителей муниципалитета, инициативные группы и активных граждан, специалистов топливной компании «ТВЭЛ», ученых и представителей Общественной палаты.

По мнению председателя совета дома №6 по улице Восточной Ирины Можаевой, мероприятие получилось очень полезным.

«Наверное, оно принесет большую пользу тем, кто занимается общественной деятельностью. Говорили в основном о соседских сообществах, по интересам. О работе советов домов. Для собравшихся это было актуально», — отметила она.

На семинаре обсуждались вопрос развития локальных территорий. Поднимались вопросы содержания дома, благоустройства, капитального ремонта, создания комфортной городской среды. Активисты и эксперты высказались на тему развития взаимоотношений жителей и организации соседских праздников.

Руководитель проекта по созданию стратегии социального согласия АО «ТВЭЛ» Павел Удалов признался, что ему было интересно слушать предложения собравшихся.

«Потому что эти проекты, прежде всего, инициируются ими. Начиная от благоустройства дворовой спортивной и детской площадки, парковки, и заканчивая мероприятиями по благоустройству. Все проекты, они идут не сверху, а снизу. А мы подставляем свое плечо, чтобы люди могли реализовать свои желания на практике», — подчеркнул Удалов.

Он также анонсировал конкурс социальных проектов в номинации «Добрососедство» АО «ТВЭЛ», который пройдет при поддержке администрации Электростали. В апреле 2022 года состоится заключение договоров с его победителями, которые удостоятся гранта на реализацию своих идей.

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