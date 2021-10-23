Школа-интернат поселка Белоомут получила модернизированную котельную

В Подмосковье в школе-интернате поселка Белоомут модернизировали котельную, чтобы детям и сотрудникам больше не приходилось томиться в ожидании теплой воды. Все работы удалось завершить в кратчайшие сроки — всего за два месяца. Модернизация котельной стала возможной благодаря программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Она обошлась более чем в 10,5 миллионов рублей.

Совсем недавно поварам в столовой школы-интерната приходилось ждать по 20 минут, чтобы из крана наконец-то пошла горячая вода. Проблемой было даже обычное мытье посуды. Виной всему оказалась старая котельная — из-за износа оборудования она могла работать только на 20% от своей мощности. Модернизация прошла по личному поручению поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов рассказал, что котельную оснастили отечественным оборудованием, которое не зависит от человеческого фактора.

«В случае даже если появятся какие-то внештатные ситуации, сама автоматика переключит теплоснабжение с одного котла на резервный котел, и детишки не почувствуют абсолютно никакого перепада температуры», — отметил он.

В школе-интернате проходят обучение 56 детей с ограниченными возможностями здоровья, 35 из них живут в учреждении постоянно. Исполняющий обязанности главы городского округа Луховицы Сергей Тимохин отметил, что он лично контролировал процесс.

«Строители сделали это в кратчайшие сроки. Я сам приезжал буквально на днях в 10 часов вечера — здесь работа, что называется кипит. Успели сделать и ввести в эксплуатацию, благоустройство сделать», — поделился он.

В планах властей Подмосковья — ввести в эксплуатацию еще 33 таких объекта до конца текущего года. К примеру, в Зарайске одну из котельных переведут с угля на газ. Министр энергетики региона Александр Самарин отметил, что котельная после этого станет намного качественнее, она будет минимально воздействовать на окружающую среду.