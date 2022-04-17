Жители Зарайска присоединились к акции «Доброе дело» по сбору помощи жителям Донбасса

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, украсили голубями мира. Внутрь кроме продуктов питания, вещей и предметов гигиены положили рисунки от школьников городского округа Зарайск.

К акции помощи жителям Донбасса присоединились все неравнодушные жители. «Доброе дело» объединило школьников, учителей и родителей. Помогли добровольцам глава городского округа и заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Мы видим, что во всех городских округах, в малых населенных пунктах работают точки сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Как раз в такие исторические моменты наш народ объединяется», — отметил Филимонов.

Он подчеркнул, что акция «Доброе дело» предназначена не просто для демонстрации поддержки, а направлена на конкретный результат, который объединит всех людей и приблизит ожидаемую победу.

В школах городского округа Зарайск собрали игрушки, канцелярские товары, книги, одежду, продукты, средства личной гигиены общей массой более 2,5 тонны.

С конца февраля в Московской области начали работать 130 пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. На этой неделе ученики гимназии имени Примакова объявили об акции «Доброе дело» и призвали учеников других школ Подмосковья присоединиться.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал инициативу ребят и сам принял участие в акции. Он привез в пункт сбора помощи в Первомайской школе городского округа Истра продукты и товары гигиены для детей. Глава региона пообщался с учениками и поблагодарил их за важное дело, которое они делают для жителей Донбасса.