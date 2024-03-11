Подмосковье 11 марта 2024, 09:54 Жителям Дмитрова предложат выбрать один из двух парков для благоустройства в 2025 году Министерство благоустройства Московской области

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Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства начнется 15 марта. Жителям Дмитрова предложили отдать голос за два парка.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, голосование проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда» по инициативе президента. Это позволит преобразить города и сделать их комфортнее для жителей.

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В Дмитрове на выбор предложат две территории: парк «Березовая роща» и парк «Сосновый бор». Проголосовать могут все желающие старше 14 лет. Объект-победитель преобразят в 2025 году.

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