11 марта 2024, 09:54
Жителям Дмитрова предложат выбрать один из двух парков для благоустройства в 2025 году
Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства начнется 15 марта. Жителям Дмитрова предложили отдать голос за два парка.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, голосование проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда» по инициативе президента. Это позволит преобразить города и сделать их комфортнее для жителей.
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В Дмитрове на выбор предложат две территории: парк «Березовая роща» и парк «Сосновый бор». Проголосовать могут все желающие старше 14 лет. Объект-победитель преобразят в 2025 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Дмитров
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