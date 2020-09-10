Жители четырех регионов России смогут провести газ на свои участки бесплатно. В пилотной программе участвуют Московская, Челябинская, Тюменская и Курганская области.

На эксперимент согласились местные власти регионов. Они согласны выполнять все рекомендации Министерства энергетики, сообщает РИА «Новости». Правда, до начала реализации программы ее еще нужно утвердить в правительстве страны. В Министерстве энергетики утверждают, что все пройдет оперативно и газ начнут проводить бесплатно уже в 2021 году.

Средняя стоимость подключения газа к даче или частному дому обходится жителям России в сумму от 45 до 280 тысяч рублей. Теперь в четырех указанных регионах можно будет сделать это бесплатно, причем на услугу не будет влиять время нахождения владельца на участке.

Ранее стало известно о газификации села Покровское Дмитровского округа. Подключиться к сети смогут 230 местных жителей трех многоквартирных и 77 частных домов. Газ провели в рамках губернаторской программы. Протяженность газопровода в Покровском составила четыре километра.