Село Покровское Дмитровского округа газифицировали. Более 200 жителей смогут подключиться к сети

Протяженность газовых сетей составила более четырех километров. Созданы условия для газификации трех многоквартирных и 77 частных жилых домов, общее количество жителей — 233 человека.

Чтобы подключиться к газу, жителям частных домовладений необходимо подать заявки в Мособлгаз через личный кабинет клиента или в филиале предприятия «Север».

Чтобы ваш населенный пункт был включен в программу газификации, необходимо обращаться в Министерство энергетики Московской области. В этом году критерий численности постоянно зарегистрированных жителей снижен до 30 человек, при этом капитальные вложения по программе газификации на одного человека должны составлять не более 250 тысяч рублей.