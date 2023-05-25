Подмосковье 25 мая 2023, 12:38 Жителям Бронниц предложили выбрать название нового автовокзала Минтранс Подмосковья

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Название для новой автостанции в Бронницах выберут местные жители — об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Итоговое голосование запустят на портале «Добродел».

Свой вариант названия можно прислать на почту oprosmta@yandex.ru до 31 мая включительно. Предлагается вспомнить имена земляков, которые внесли вклад в развитие городского округа. В письме необходимо указать фамилию, имя и отчество кандидата полностью, а также даты жизни этого человека. Потребуется объяснить, почему именно его имя достойно новой автостанции.

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«У нас уже есть три выдающихся представителя Бронниц, имена которых могут быть присвоены автостанции — эти претенденты выбраны профессиональным сообществом. Но мы бы хотели, чтобы к опросу присоединились и наши жители. Финальный список из четырех названий вынесут на голосование на портале „Добродел“», — рассказали в компании «Мострансавто».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий.