Жителям Балашихи рассказали, где можно сдать елку на переработку

Жители Балашихи в рамках акции «Подари вторую жизнь своей елке!», стартовавшей в Подмосковье, могут сдать натуральную ель на переработку в двух пунктах, открывшихся в субботу. Об этом сообщили на странице управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа в Instagram.

Для приема елок в Балашихе открылись два специальных брендированных пункта. Это площадки «Мегабак» на улице Терешковой и Пригородной улице.

Акция «Подари вторую жизнь своей елке!» проводится в Подмосковье уже четвертый год. Она стартовала 15 января и продлится до 15 февраля. Елки направят на переработку.

Деревья превратят в щепу, которую часто используют при производстве почвогрунтов. Некоторые ели пойдут на производство фанеры. Раздробленную щепу от елок также применят в биофильтрах для дегазации закрытых мусорных полигонов в регионе.

Ели в Подмосковье можно привезти на 58 площадок «Мегабака» в 55 городских округах. Всего в Московской области открыто 224 пункта приема, не менее двух в каждом округе.