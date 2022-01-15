Жителей Подмосковья призвали подарить новогодним елкам вторую жизнь

В Подмосковье с 15 января стартует экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке». Жители области могут сдать свое экс-новогоднее дерево в специализированные пункты приема для дальнейшей переработки, а не просто выбросить рядом с домом.

В 2022 году большую часть подмосковных елок отправят в Богородскую область на зооферму «Мечта». Они послужат полезным кормом для животных. Еще часть деревьев переработают в специальных дробилках для изготовления щепы, которую применят при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы».

Акция в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» действует уже четвертый год. Всего в Московской области открыто 224 пункта приема елей. В каждом городском округе будут работать, как минимум, две локации.

Жители Подмосковья могут привезти свои ели и на 58 площадок «Мегабака», расположенных в 55 городских округах.

Акции «Подари вторую жизнь своей елке» продлится до 15 февраля. Ближайшую к дому площадку можно найти на интерактивной карте на сайтах правительства Московской области, Министерства ЖКХ, муниципалитетов региона, а также на проекта «Мегабак».