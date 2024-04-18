Подмосковье 18 апреля 2024, 15:13 Жители ЖК «Союзный» в Одинцове высадили деревья в сквере Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Юные жители жилого комплекса «Союзный» в Одинцовском округе высадили в сквере яблоки, груши и вишни. Вскоре там также появятся хвойные деревья, клумбы и арт-объекты с подсветкой.

Профильные службы продолжат обновлять сквер в жилом комплексе «Союзный». В ближайшее время за скейт-парком появятся хвойные деревья, композиция «Одуванчик» с подсветкой, также высадят цветы на клумбах.

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«Деревья посадят до конца апреля, а уже в мае они будут цвести и радовать нас. Одновременно мы следим за деревьями, которые посадили в прошлом году, — как они пережили непростую зиму. Если не справились, то проводим замену», — рассказал руководитель строительного проекта Станислав Захаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля в регионе пройдет акция «День добрых дел».

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