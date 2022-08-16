Жители Воскресенска сыграли в экогольф и научились разделять отходы

В Воскресенске жители научились разделять отходы в увлекательной форме — с помощью экогольфа. Такой интерактив организовал региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск» совместно с некоммерческой организацией «ЭкоСпорт» в рамках ежегодного молодежного фестиваля «Краски лета». Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Экогольф — это уникальная игра, где спорт совмещен с развитием навыков домашней сортировки отходов. В процессе игры участники должны не только метко попасть в цель, но и правильно определить, какой вид отходов указан на мяче и в бак какого цвета его нужно отправить.

«Полученные знания участники применяют на практике, разделяя отходы по принципу двухконтейнерной системы, где в синий контейнер для сухих отходов нужно складывать стекло, макулатуру, пластик, тетрапак и металл, а в серый — остатки пищи, предметы личной гигиены и упаковку, загрязненную продуктами питания, неперерабатываемые материалы», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В экосостязаниях принимали участие взрослые и дети. Многие выполнили оба условия — уверенно забрасывали мячи, при этом отправляли соответствующий вид отходов в нужную лунку.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится экотехнопарк с заводами по переработке отходов.