Подмосковье 11 июня 2023, 21:05 Жители Воскресенска прошли выездную диспансеризацию в парке усадьбы Кривякино Telegram

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Жители Воскресенска прошли выездную диспансеризацию. Медицинские обследования для горожан организовали на территории парка усадьбы Кривякино.

Специалисты проводили флюорографию, ЭКГ и замер роста и веса. Также посетители сдавали анализы крови на определение уровня сахара и холестерина.

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Следующие выездные диспансеризации в парке усадьбы Кривякино пройдут 17 июня, 15 и 22 июля, 19 и 26 августа и 9 и 16 сентября. Для процедур посетителям необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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