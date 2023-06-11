11 июня 2023, 21:05
Жители Воскресенска прошли выездную диспансеризацию в парке усадьбы Кривякино
Жители Воскресенска прошли выездную диспансеризацию. Медицинские обследования для горожан организовали на территории парка усадьбы Кривякино.
Специалисты проводили флюорографию, ЭКГ и замер роста и веса. Также посетители сдавали анализы крови на определение уровня сахара и холестерина.
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Следующие выездные диспансеризации в парке усадьбы Кривякино пройдут 17 июня, 15 и 22 июля, 19 и 26 августа и 9 и 16 сентября. Для процедур посетителям необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.
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Медицина
Воскресенск
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