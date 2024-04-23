Подмосковье 23 апреля 2024, 16:29 Жители Воскресенска примут участие в «Диктанте Победы» Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Жители городского округа Воскресенск примут участие в исторической акции Единой России «Диктант Победы». Она пройдет 26 апреля.

В округе для нее организовано 24 площадки, а центральной станет школа № 2. С остальными адресами можно ознакомиться на официальном сайте диктанта.

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Задания посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождению Крыма, Белоруссии, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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