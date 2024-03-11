Подмосковье 11 марта 2024, 10:32 Жители Власихи смогут выбрать места для благоустройства на 2025 год Министерство благоустройства Московской области

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Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства на 2025 год начнется 15 марта. Жителям Власихи предложат проголосовать за один из двух объектов.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, голосование пройдет по нацпроекту «Жилье и городская среда» по инициативе президента России.

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Проект направлен на преображение городов страны и создание комфортных условий для жителей.

Во Власихе предложат выбрать для благоустройства «Поляну сказок» или территорию у родника на Цветном бульваре.

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