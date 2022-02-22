Жители Солнечногорска собрали воду и продовольствие для беженцев из Донбасса

В Солнечногорске собрали гуманитарную помощь для беженцев и оставшихся в Донецкой и Луганской народных республиках. В первую очередь им отправят воду и продовольствие.

Две с половиной тонны питьевой воды, 100 килограммов муки и столько же сахара, коробки с одноразовыми тарелками и масками и тысячу флаконов с антисептиком солнечногорские активисты перенесли в грузовые автомобили. Вещи в администрации собирали на нужды эвакуированных из ДНР и ЛНР и тех, кто решил остаться на территории республик.

«Вещи собирают, аккумулируют в Реутове со всех муниципальных образований и там уже распределяют по необходимости. Понимают, какие муниципалитеты принимают, что нужно в Донбассе, и распределяют уже там», — рассказал молодежный активист Евгений Кузнецов.

Глава городского округа Виктор Родионов отметил, что Солнечногорск принял участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик вместе с другими муниципалитетами Подмосковья.

«Волонтеры, предприниматели, депутатский корпус, люди, живущие в округе, передали для беженцев самое необходимое. Питьевую воду, продукты, предметы гигиены — все это мы отправим в Ростовскую область», — пояснил он.

Родионов поблагодарил за оказанную помощь всех неравнодушных и принимавших активное участие в сборе.

«Отдельная благодарность — волонтерам, которые формируют коробки с гуманитарной помощью, грузят их в машины. Наша задача — помочь мирным людям, поддержать их в этой непростой ситуации», — подчеркнул глава округа.

Просят принять участие в сборах и предприятия. В Солнечногорске откликнулись уже четыре. Остальных активно подключают по поручению губернатора Андрея Воробьева и местной администрации.

Основную надежду возлагают на представителей пищевой промышленности: их товары беженцам все же важнее. Но принести для нуждающихся еду и вещи сможет каждый. На днях в округе откроют штаб по сбору гуманитарной помощи. Скорее всего, потребуется много детского питания, вещей для женщин и детей. Именно эту категорию граждан сейчас активно эвакуируют из опасных районов ЛНР и ДНР.

Среди первых прибывших в Подмосковье из Донбасса оказались 30 россиян. Воробьев пообещал, что областные власти сделают все, чтобы беженцам из ДНР и ЛНР было комфортно в регионе.