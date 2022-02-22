Среди людей, прибывших сегодня утром из Донбасса в Московскую область, 30 человек оказались гражданами РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор заверил, что власти сделают все для обеспечения беженцев из Донбасса всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания на территории Подмосковья.

«Многие из них пережили тяжелые времена 2014 года и в своих ответах говорят о том, что не хотели бы оказаться в подобной ситуации. Поэтому… Благодарят президента, благодарят всех, кто уделил внимание. Но понятно, что испытывают определенный стресс, покинули свои дома. Но мы постараемся сделать так, чтобы жители были довольны, 30 из них — граждане России. И мы сделаем все, чтобы было комфортно и удобно», — пообещал он.

Воробьев также сообщил, что Московская область не будет вводить режим ЧС, как в некоторых регионах.

Всего на поезде из Таганрога в Апрелевку сегодня приехали около 1000 человек, из них почти половина — дети. Беженцев разместят в оздоровительных центрах и детских лагерях, для этого уже подготовили места в Клину, Зарайске, Подольске, Пушкинском и Волоколамском городских округах.